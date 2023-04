Tag der Gelenke: Gesundheitschecks, gute Tipps und kompetente Beratung

Nach den Gesundheitstalks im OÖN-Forum in den Promenaden Galerien in Linz haben Sie die Möglichkeit, Fragen an die Experten des Ordensklinikums am Podium zu stellen. Viel Gesundes wird an diesem Tag auch auf der Gesundheitsstraße angeboten.

Gelenke im Fokus: Wie sieht ein künstliches Gelenk eigentlich aus? Sieht man das vor der OP? Was passiert vor und nach dem Eingriff? Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Gesundheits- und Krankenpflege der Orthopädischen Abteilung des Ordensklinikums Linz informieren zum Thema Implantate.

Bewegungscheck, Kniegelenksanalyse: Das Fitnessstudio Health (ein Partner des Gesundheitsnetzwerkes Elisabethinen) präsentiert: Balance- & Koordinationstest, Beweglichkeitscheck für Schulter und Sprunggelenk. Das ZMPT (Zentrum für muskuloskelettale Physiotherapie) führt Muskelfunktionsdiagnostik bei Knie und Hüfte, Kniegelenksanalyse mittels Ultraschalltechnik und funktionelles Beinachsentraining durch.

Blutzucker und Handkraft: Studentinnen der FH Gesundheitsberufe Oberösterreich führen Messungen der Körperzusammensetzung, der Handkraft und des Blutzuckers durch, außerdem werden Vitalzeichenkontrollen, Aufstehtests, Sturzprophylaxe und Tipps für Menschen mit Arthrose angeboten.

Ambulante Reha: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der "Reha.ambulant", Partner des Gesundheitsparks Barmherzige Schwestern Linz, informieren über die Möglichkeit der ambulanten Rehabilitation.

Blutdruckcheck: Schülerinnen des Vinzentinums, Schule für Gesundheits- und Krankenpflege, messen den Blutdruck.

Natürliche Helferlein: Apothekerinnen informieren über sanfte Behandlungsmethoden.

Infos und Vorträge in den Promenaden Galerien

Die folgenden Veranstaltungen finden am Tag der Gelenke am 19. April in den Seminarräumen in den Promenaden Galerien der OÖNachrichten in Linz statt. Anmeldungen für diese kostenlosen Seminare werden vor Beginn vor Ort entgegengenommen.

Power-Trio

11 Uhr: Kraftvolle Muskeln, aktive Faszien und ein waches Gehirn statt Botox & Anti-Aging-Pille: Ein Vortrag von Elisabeth Barta-Winkler, Bewegungscoach, Gesundheitscoach, Gesundheitstrainerin, Faszientrainerin, Mikronährstoffcoach vom Elisana – Zentrum für ganzheitliche Gesundheit

Faszien-Training

12 Uhr: Ein Faszien-Genusstraining für mehr Beweglichkeit mit Elisabeth Barta-Winkler

Mehr Genuss

13 Uhr: Expertinnen der FH Gesundheitsberufe OÖ widmen sich in einem Vortrag folgenden Themen: Mit Freude aktiv sein und kraftvoll das Leben genießen

Mit Genuss durchs Leben gehen

Reaktivierende Pflege in der Gesundheits- und Krankenpflege

Oje, mir tut alles weh - was kann ich tun?

14 Uhr: Ausrichtung und Entlastung der Gelenke und der Wirbelsäule durch gezielte Übungen. Vortragende: Sue Ling, Expertin für Physikopraktik, Diplom-Hygiagogin und Tuina-Praktikerin vom Elisana – Zentrum für ganzheitliche Gesundheit

Warum bin ich so schief?

15 Uhr: Einfache Übungen für Körperhaltung, Konzentration, Entspannung – und auf Wunsch Wirbelsäulencheck mit Physikopraktikerin Sue Ling

