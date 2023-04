"Tag der Gelenke" bei den OÖN

Bewegung tut den Gelenken gut – in jedem Alter.

Welche Therapien helfen? Am Mittwoch, 19. April, gibt’s beim "Tag der Gelenke" des Ordensklinikums und der OÖNachrichten in den Promenaden Galerien Linz ab 11 Uhr Antworten auf all diese Fragen.

Programmpunkte: 11 Uhr: Eröffnung; 11.30 Uhr: "Wenn die Hüfte schmerzt"; 12.15 Uhr: "High Heels tun dem Fuß nicht gut"; 13 Uhr: "Dem Schmerz vorbeugen"; 13.45 Uhr: "Die Gründe für Knieschmerzen"; 14.30 Uhr: "Neues künstliches Gelenk – wieder fit nach der OP"; 15.15 Uhr: "Tennisarm? Was hilft bei Schulterschmerzen?".

Der Eintritt ist frei, Anmeldungen sind nicht erforderlich.

