Superkraft "Nein"

Kennen Sie das? Wenn Sie jemand freundlich um etwas bittet, sagen Sie sofort Ja, obwohl Sie doch das glatte Gegenteil meinen.

Fragen wie "Kannst du schnell noch …?" oder "Ich brauche dich heute noch für …" sind für notorische Ja-Sager eine ganz klare Aufforderung, Ja zu sagen. Sie passen sich an jede Situation an, die spontan in Erscheinung treten mag, und leisten den anderen damit stets hervorragende Dienste.

"Dabei ist die Fähigkeit, Nein zu sagen, für unsere Seele so elementar wie Laufenlernen für unseren Körper. Und gehört zu den Grundrechten eines jeden Menschen!", findet Annette Lies, die mit "Nein ist meine Superkraft" das passende Buch geschrieben hat.

Und sie erklärt ausführlich, warum wir so oft Ja sagen: Das hänge vor allem mit den Prägungen in unserer Kindheit zusammen, in der viele von uns gelernt haben, dass ein Nein oftmals Stress, Streit, Nachteile brachte. Es war für viele bequemer, ein liebes Kind zu sein oder wenigstens so zu tun.

Das Zauberwort, um sich erfolgreich abzugrenzen, eigene Bedürfnisse zu wahren und sich der Umwelt authentisch zu präsentieren, lautet Nein. "Es geht nicht darum, öfter Nein zu sagen, sondern immer dann, wenn man spürt, dass dieses tief empfundene Nein einfach wir selbst sind", schreibt die Autorin.

Nein zu sagen heißt, sich die eigenen Grenzen bewusst zu machen, sie zu schützen und die Reaktionen des Gegenübers auszuhalten – im besten Fall sogar ohne ein schlechtes Gewissen.

Annette Lies: "Nein ist meine Superkraft – Wie du mit einem kleinen Wort dein ganzes Leben verbesserst"; mvg-Verlag, 192 Seiten, 15,50 Euro