Studie: Vierter Stich verringert Infektionsrisiko

Für die Studie wurden knapp 30.000 Mitarbeiter von Krankenhäusern in der ersten Omikron-Welle untersucht. Das Nationale Impfgremium Österreichs empfiehlt eine vierte Impfung derzeit nur für Risikogruppen und Personen ab 65 Jahren. Die Auffrischung sollte dabei frühestens vier Monate, spätestens aber sechs Monate nach der dritten Dosis erfolgen. Das Durchschnittsalter in der Studie aus Israel betrug 44 Jahre: Speziell im Gesundheitsbereich sei der vierte Stich deshalb eine gute Option, um Engpässen im Personalbereich zu begegnen, so die Autorenschaft.