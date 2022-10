Studie: Viele Sozialkontakte machen glücklich

Noch glücklicher macht es, wenn diese Begegnungen sehr unterschiedlich sind. Das zeigt eine Studie mit Daten von über 50.000 Männern und Frauen. Das soziale "Portfolio" sollte neben engen Bezugspersonen auch Zufallsbekanntschaften, lose Kontakte und Fremde enthalten.

Der Mensch ist ein soziales Tier. Der Wunsch nach sozialen Begegnungen, Beziehungen und Verbundenheit mit anderen liegt in seiner Natur. Wie das Team um Hanne K. Collins von der Harvard University im Fachmagazin "Proceedings of the National Academy of Sciences" schreibt, ist die Anzahl an geglückten zwischenmenschlichen Kontakten tatsächlich einer der wichtigsten Indikatoren für psychisches Wohlbefinden. Es sei adokumentiert, dass sie langfristig wie kurzfristig glücklich machen.

Kleine Begegnungen im Alltag

Menschen, die oft Zeit mit engen Bezugspersonen verbringen, geht es dauerhaft besser. Aber auch kleine Begegnungen im Alltag – mitunter sogar mit völlig Fremden – können das Glücksempfinden steigern. Wie all diese unterschiedlichen Arten an zwischenmenschlichen Kontakten letztlich zusammenwirken beziehungsweise welche Mischung ideal wäre, sei aber wenig untersucht, so Collins und Co. Für ihre soeben erschienene Studie haben die Forscherinnen und Forscher daher nach dem optimalen sozialen "Portfolio" gesucht. Die Ausgangshypothese: Eine möglichst breite Streuung ist für das Wohlbefinden das Beste.