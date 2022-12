Studie: Selbstlose Vorsätze machen uns am glücklichsten

Abnehmen, weniger Zeit vor dem Bildschirm verbringen, eine neues Hobby suchen – zum Jahreswechsel stecken sich die meisten Menschen große Ziele. Doch der Forscher Richard Ryan, Professor für Psychologie an der University of Rochester (US-Bundestaat New York), ist der Meinung, dass man diese Vorsätze gleich wieder vergessen kann, denn die wenigsten davon werden jemals umgesetzt.