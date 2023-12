Studie: Schlechte Raumluft mindert den Lernerfolg

Sie nannten es unverständlich, dass man in Österreich Lufthygienemaßnahmen wie Filter- und Lüftungsanlagen vernachlässige. "Die Wirkung ist unbestritten", sagte Thomas Czypionka von der Forschungsgruppe Health Economics am Institut für höhere Studien (IHS) in Wien. In Kindergärten bewirken Lüftungsanlagen laut Studien, dass die Sprösslinge zu mindestens 30 Prozent weniger krank sind. Auch die Bildungserfolge bei Schulkindern steigen bei Frischluft. Klassenarbeiten fielen so um fünf Prozent besser aus, wenn im Unterrichtsraum akzeptable Luft vorherrsche, hieß es.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper