Studie: Pille für den Mann wirkt bestens bei Mäusen

Wissenschaftern aus den USA ist ein möglicher Durchbruch bei der Entwicklung einer Antibabypille für den Mann gelungen: Studien an Mäusen hätten eine 99-prozentige Wirksamkeit des Mittels YCT529 gezeigt. Nebenwirkungen seien bei den Studien nicht festgestellt worden. Während die Pille für die Frau auf Hormonen basiert, dockt YCT529 an ein Protein namens Retinsäure-Rezeptor Alpha an, das bei der Spermienproduktion eine wichtige Rolle spielt.

Frühere Forschungen an Antibabypillen für den Mann hatten sich auf das männliche Geschlechtshormon Testosteron konzentriert und Nebenwirkungen wie Gewichtszunahme und Depressionen gezeigt – wie auch bei der Pille für die Frau.