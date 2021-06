Studie: Mathe fördert logisches Denken langfristig

"Mathematik ist leider immer noch ein Angstfach, das sollte sich ändern", sagt Roi Cohen Kadosh. Der britische Neurowissenschafter weist in seiner jüngsten Studie nach: Die Beschäftigung mit Mathematik bringt die kleinen grauen Zellen in Schwung – und das hinterlässt sichtbare Spuren im Gehirn. Die Studie, die Cohen Kadosh im Fachblatt "PNAS" veröffentlicht hat, nimmt Bezug auf das britische Bildungssystem. Dort können Schüler entscheiden, ob sie die letzten zwei Jahre bis zur Matura das Fach Mathematik belegen. Wie sich diese Wahl auf die spätere geistige Entwicklung auswirkt, haben die Forscher der University of Oxford anhand von 82 Schülern zwischen 16 und 18 Jahren untersucht. Ihr Fazit: Die zwei Jahre machen einen Unterschied, die Beschäftigung mit Formeln und logischen Problemen lässt sich an den Hirnwindungen ablesen.