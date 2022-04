Studie: Ivermectin unwirksam gegen Covid-19

Die im renommierten "New England Journal of Medicine" veröffentlichte Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass das Wurmmittel klinisch unwirksam ist – sowohl in Bezug auf das Risiko einer Krankenhauseinweisung als auch auf die Dauer eines Klinikaufenthalts oder die Genesung nach einer Infektion.

"Kein Effekt des Medikamentes!", twitterte der Direktor der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Stefan Kluge, mit Blick auf die Studie. Der Infektionsimmunologe Leif Erik Sander von der Berliner Charité reagierte auf das Ergebnis ebenfalls auf Twitter: "Damit sollte dieses Thema mal abgehakt sein."