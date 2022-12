Studie beweist: Frauen sind empathischer

Das zeigt eine Studie (erschienen in der Zeitschrift "PNAS"), bei der mehr als 300.000 Personen aus knapp 60 Ländern teilgenommen und einen bekannten Empathietest absolviert haben. Den "Reading the Mind in the Eyes"-Test hat der britische Psychologe Simon Baron-Cohen (Autismus-Forschungszentrum Cambridge) entwickelt.

Dabei gilt es, Gemütszustände anhand von Fotos der Augen zu bestimmen. "Die Studie liefert einen der ersten Beweise, dass Frauen rund um die Welt im Schnitt empathischer als Männer sind", sagt David Greenberg, Studienautor und Psychologe an der Universität Cambridge.

