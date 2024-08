Studie: Ähnliches Sprachverhalten schafft Vertrauen

Das zeigt eine Studie der Universität Wien mit 100 englischsprachigen Teilnehmern, die im Fachjournal „Language and Cognition“ veröffentlicht wurde.



„Wir fanden heraus, dass unsere Studienteilnehmer jene Konversationspartner auswählten, die ihnen in ihrer Sprache ähnlich waren und dieselbe grammatikalische Konstruktion wie sie benutzten“, erklärte Theresa Matzinger vom Institut für Anglistik und Amerikanistik der Universität Wien.



Entscheidend für diese Präferenz sei das Gefühl von Gruppenzugehörigkeit gewesen. „Unsere Studie zeigt, dass schon kleine sprachliche Unterschiede, die wir vielleicht gar nicht bewusst wahrnehmen, eine Rolle für unsere Kooperationsbereitschaft spielen können“, so die Expertin.

