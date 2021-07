Stoßwellen: Impulse gegen Demenz

Österreichische und kanadische Mediziner erproben derzeit eine innovative Alzheimer-Therapie mit Stoßwellen. Erste Versuche seien vielversprechend, wie ORF.at berichtet.

Seit gut einem Jahr behandelt Matthias Geisler, Stoßwellen-Experte in Wien, seine dementen Patienten mit der sogenannten transkraniellen Pulsstimulation, kurz TPS genannt. Das ist eine Therapie, die mit Hilfe von Stoßwellen den Gehirnzellen Impulse sendet, um sich zu regenerieren. Dabei kommt ein spezielles Stoßwellen-Gerät zum Einsatz, das die betroffenen Hirnregionen "bepulst". Rund 40 Frauen und Männer sind bis jetzt zur schmerz- und nebenwirkungsfreien Behandlung zu Matthias Geisler in die Ordination gekommen. Zwei Drittel der pflegenden Angehörigen geben in der Studie an, dass sich die Therapie positiv auswirke.