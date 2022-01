Eigentlich hat sich Veronika nur für einige Abende in die herausziehbare Bettlade ihrer Tochter gelegt, um der damals Dreijährigen beim Einschlafen zu helfen. Doch das ist sieben Jahre her, und das Zusatzbett ist noch immer ihr Ruheplatz. Denn im Schlafzimmer liegt ihr Mann und schnarcht so laut, dass an Ruhe für Veronika nicht zu denken ist.