Ist es jungen Müttern, die bald nach der Geburt ihres Kindes wieder in den Beruf zurückkehren möchten, möglich, ihr Baby auch am Arbeitsplatz zu stillen? Gibt es dafür gesetzliche Grundlagen? Wann sollte man den Arbeitgeber über dieses Vorhaben informieren? Diese und andere Fragen rund um das Thema Stillen stehen unter anderem in der Weltstillwoche im Fokus, die derzeit läuft.