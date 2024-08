Sterberisiko bei Schwangeren mit Epilepsie höher

Das trifft auch auf ihre Neugeborenen zu. Das ergab eine Studie, die Daten von 4,5 Millionen Schwangerschaften in fünf skandinavischen Ländern analysierte. Laut Neda Razaz von der Karolinska Universitätsklinik in Stockholm hätten Frauen mit Epilepsie während der Schwangerschaft ein viermal höheres Sterberisiko. In den ersten 42 Tagen nach der Entbindung sterben Babys von Frauen mit Epilepsie um 50 Prozent häufiger oder erkranken schwer.

Spezielle Betreuung notwendig

Deshalb sei laut der Studienautorin eine intensive Betreuung an einem spezialisierten Zentrum notwendig: "Frauen mit Epilepsie sollten an Kliniken mit spezieller Expertise in Betreuung sein, welche die Behandlung noch vor einer Schwangerschaft optimieren können. Dann sollten sie ganz speziell während und nach der Schwangerschaft beobachtet werden. 96 Prozent aller Frauen mit Epilepsie haben laut unserer Studie eine völlig unkomplizierte Schwangerschaft mit einem ganz normalen Ende. Ich möchte nicht, dass Frauen dadurch in ihrem Kinderwunsch beeinträchtigt werden."

