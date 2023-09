Statistik Austria: Mehr Sterbefälle während der Hitze

Die Auswertung ergab, dass die Zahl der Sterbefälle während Hitzewellen tendenziell auf höherem Niveau lag. "In der 34. Woche, in der die Hitzewelle der zweiten Augusthälfte endete, wurden auch die meisten Todesfälle verzeichnet", wurde Generaldirektor Tobias Thomas zitiert. Die Hitzewelle mit etlichen Tropennächten in der zweiten Augusthälfte habe sich auch bei den Sterbefällen niedergeschlagen, sagte Thomas. "Die Ergebnisse belegen zwar keinen ursächlichen Zusammenhang, die Gleichzeitigkeit ist aber bemerkenswert", hieß es.

