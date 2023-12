Starke Vorurteile gegen Menschen mit Akne

Wer Pickel im Gesicht hat, ist dümmer und weniger vertrauenswürdig als jemand mit reiner Haut: Das sind nur zwei Beispiele für die erschreckende Diskriminierung, wie US-Forscher jetzt herausgefunden haben.

Junge Menschen mit schwerer Akne, deren Gesicht von Pickeln und Pusteln gezeichnet ist, werden systematisch diskriminiert. Das ist das erschreckende Ergebnis einer neuen Studie von Forschern des Brigham and Women’s Hospital in Boston, Massachusetts, der Yale School of Medicine und weiterer Universitäten, die jetzt in der renommierten Fachzeitschrift JAMA Dermatology veröffentlicht wurde.

Für ihre Untersuchung ließen die Wissenschaftler vier Portraitfotos von freundlich blickenden Menschen mit reiner Haut digital so bearbeiten, dass jeder der Abgebildeten anschließend auf zwei weiteren Bildern auch mit leichter und mit schwerer Akne zu sehen war. In einer Onlinebefragung bekamen dann mehr als 1300 Freiwillige diese Fotos zur Beurteilung vorgelegt.

Dabei zeigte sich: Im Vergleich zu ihren Originalfotos mit reiner Haut schnitten die gleichen Personen auf den digital bearbeiteten Fotos, die sie mit schwerer Akne zeigten, bei zahlreichen Aussagen deutlich schlechter ab. Beispielsweise wollten die Studienteilnehmer signifikant seltener mit den dem Anschein nach an Akne leidenden Personen befreundet sein und waren signifikant seltener bereit, ihnen einen Job anzubieten. Sie schätzten sie als unattraktiver, weniger hygienisch und als weniger intelligent, liebenswürdig und vertrauenswürdig ein.

