Sexueller Missbrauch ihres Kindes, egal in welcher Form, ist wohl das Schlimmste, das Eltern erleben können. "Einen hundertprozentigen Schutz davor gibt es leider nicht. Sensible Erziehung von Geburt an kann aber das Risiko dafür deutlich senken", sagt Birgit Satke, Leiterin der Notrufnummer 147 von Rat auf Draht.