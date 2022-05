Frühling ist Rhabarber-Zeit – genau genommen bis zum 24. Juni, dem Johannistag. Die Stangen wachsen und reifen auch dann noch, aber sie sollten ab diesem Zeitpunkt nicht mehr geerntet werden. Denn je älter der Rhabarber wird, desto höher ist sein Gehalt an Oxalsäure. Daher sollte man sich auf den jungen, frisch geernteten Rhabarber konzentrieren, der mit seiner Säure jedes Kompott, jeden Kuchen, Marmeladen und mehr verfeinert. Der besondere Pluspunkt: Die rosaroten Stangen bestehen zu 90 Prozent aus Wasser.

Die restlichen zehn Prozent haben es allerdings in sich: Sie enthalten vitalisierende Mineralstoffe wie Magnesium, Kalium, Eisen und Phosphor. Dank ihrer reichen Vitamin-C- und -B-Depots tragen Rhabarberstangen dazu bei, Haut, Haar und Nervenzellen zu stärken. Obendrein sind sie kalorienarm, ballaststoffreich und damit sehr sättigend. Dabei haben 100 Gramm gerade einmal 13 Kalorien und 0,1 Gramm Fett.

Ein gefragtes Medizinprodukt

Bevor Rhabarber, der eigentlich aus dem ostasiatischen Raum kommt, in Europa Einzug hielt, war er ein gefragtes Medizinprodukt. In seiner Heimat wurde er vor allem zu verdauungsanregendem Pulver verarbeitet – und diese Eigenschaft wird bis heute genützt, nach wie vor werden die fruchtigen Gemüsestiele zur Entschlackung des Körpers eingesetzt.

Dass die Stängel auch essbar sind, entdeckten die Engländer – und das erst vor 250 Jahren. Sie waren es auch, die das Gemüse auf das europäische Festland brachten. Und dennoch: Noch vor rund 100 Jahren hatte der Rhabarber als Gemüse mit dem Vorurteil seines Namens zu kämpfen: Rheum Barbarum, Barbarenwurz. In normalen Mengen aufgenommen, ist der Verzehr von Rhabarber für die meisten Menschen unbedenklich. Wer zur Bildung von Nierensteinen neigt, sollte wegen der schon erwähnten Oxalsäure auf Rhabarber besser verzichten.

Blätter unbedingt entfernen

Roh ist Rhabarber übrigens nicht genießbar, er sollte gekocht werden. Das verringert auch den Gehalt an Oxalsäure, die allerdings in das Kochwasser übergeht. Vor der Zubereitung unbedingt die Blätter entfernen und die oberen und unteren Enden der Stängel großzügig abschneiden. Anschließend die Rhabarberstangen gründlich unter kaltem Wasser waschen. Während roter Rhabarber nicht geschält werden muss, sollten die grünen Stangen gehäutet werden.

Dazu die Schale einfach an einem Ende der Stange ablösen und zwischen Daumen und Messerspitze festklemmen. Die Schale dann mitsamt den harten Fäden auf ganzer Länge abziehen.

Rhabarber-Bowle mit Minze

Zutaten:

Für 500 ml Rhabarber-Sirup:

800 g Rhabarber, 500 ml Wasser, Schale von 1 Biozitrone,

300 g Zucker

Für die Bowle: 10 Minzblättchen, ½ Biozitrone, 500 ml Sekt gekühlt, 400 ml trockener Weißwein gekühlt, 1 Liter Sprudelwasser gekühlt

Zubereitung:

Für den Sirup Rhabarber waschen, putzen und in grobe Stücke schneiden. Zusammen mit Wasser und Zitronenschale in einen Topf geben und etwa 20 Minuten kochen lassen, dabei immer wieder umrühren. Anschließend in ein Sieb gießen und den Rhabarber-Saft auffangen.

Rhabarber-Saft und Zucker unter Rühren aufkochen, bis der Zucker aufgelöst ist. Sirup in Schraubflaschen füllen und auskühlen

lassen.

Für die Bowle Minze waschen und grob hacken. Zitrone waschen und die Hälfte in Scheiben schneiden. Rhabarber-Sirup, Sekt, Weißwein und Wasser in einer großen Schale vermischen.

Erdbeer-Eiswürfel: 10 Erdbeeren halbieren, zusammen mit 20 Minzblättchen in Eiswürfelformen geben, mit Wasser auffüllen und im Tiefkühlschrank für etwa zwei Stunden zu 20 Eiswürfeln frieren lassen.