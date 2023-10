Ständig vor dem Bildschirm: So vermeiden Sie müde, trockene Augen

Viele von uns verbringen täglich mehrere Stunden vor dem Computer oder vor dem Handy. Für unsere Augen bedeutet das Schwerstarbeit. Doch es gibt einfache Tricks, mit denen sich Probleme mit computermüden Augen – im Fachjargon "Office Eye Syndrom" genannt – lindern lassen.

"Viele Stunden vor dem Bildschirm strengen unsere Augen ganz einfach übermäßig an. Denn sie müssen sich dauerhaft auf eine kleine Fläche in gleichbleibender Distanz fokussieren. Die Folgen: Der Lidschlag reduziert sich und der Tränenfilm wird nicht mehr genug erneuert", sagt Philipp Orso, Landesinnungsmeister der Augen- und Kontaktlinsenoptiker. In der Praxis bedeute das trockene, juckende, brennende, müde, gestresste, teilweise rote Augen in Kombination mit unscharfem Sehen und Lichtempfindlichkeit. Das sollte man den Experte zufolge daher beachten:

Die richtige Brille: "Die Anforderungen an eine Brille sind je nach Tätigkeit unterschiedlich – das ist vielen nicht bewusst. Denn jede Brille ist für einen anderen Zweck ausgerichtet", sagt Orso. "Und gerade für die Arbeit am Bildschirm, die unserem Sehorgan einiges abverlangt, brauchen wir besondere Unterstützung. Dafür werden die Brillengläser optimal an die individuelle Sehdistanz zum Computer oder Laptop angepasst."

Arbeitsplatz optimal einrichten: Der Arbeitsplatz sollte bedürfnisgerecht eingestellt sein. Das Um und Auf dabei ist die aufrechte Körperhaltung und die richtige Positionierung zum Bildschirm. Dieser sollte ca. 70 bis 90 cm von den Augen entfernt und zentral im Blickfeld aufgestellt werden, sodass der Blick geradeaus und ohne Rotation des Kopfes den oberen Rand des Bildschirms trifft. "Und wer merkt, dass ihm die aufrechte Körperhaltung schwerfällt, kann sich mit einem Polster Abhilfe verschaffen. Dieser kann ganz einfach zwischen Rücken und Sessel eingeklemmt werden und verhindert so ein Verrutschen der Position", sagt Orso.

Viel Tageslicht und frische Luft: Das Tageslicht sollte so gut wie möglich genützt werden. "Richten Sie den Arbeitsplatz dementsprechend ein", sagt Orso. Etwas, das viele vergessen, aber nicht minder wichtig ist: regelmäßiges Lüften! "Auch wenn es draußen über 30 Grad hat oder der eiskalte Luftzug im Winter kaum auszuhalten ist, frische Luft ist notwendig und hilft die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. Denn Klimaanlagen und Heizungen führen sonst zusätzlich zu trockenen Augen."

Weniger Bildschirmzeit: Wer bereits in der Arbeit, beim Studium oder für die Schule viele Stunden am Computer verbringt, sollte sowohl die Pausen als auch die Freizeit dafür nutzen, den Augen Entlastung zu schenken. "Um langfristige Sehprobleme und auch eine Zunahme der Kurzsichtigkeit zu vermeiden, müssen unsere Augen immer wieder in die Ferne schweifen können – im Idealfall natürlich bei Tageslicht", empfiehlt Orso. Die Zeit am Handy, Tablet und Laptop sollte im Sinne unserer Augen also so kurz wie möglich gehalten werden – und das bereits im Kindesalter. Denn immerhin ist rund ein Drittel der Kinder in Österreich bereits kurzsichtig und es gibt Prognosen, dass bis zum Jahr 2050 die Hälfte der Weltbevölkerung nicht mehr scharf in die Ferne schauen kann.

Pausen einlegen und aufstehen: Um Schwerstarbeit leisten zu können, brauchen unsere Augen unbedingt Bildschirmpausen. Beim Schauen auf den Bildschirm blinzeln wir zu selten, die Augen werden dadurch trocken und gereizt. "Zudem verhindern wir dadurch, dass sich die Augen durch den Blickwechsel in die Ferne erholen", sagt der Landesinnungsmeister und rät daher, regelmäßige Pausen einzulegen. Zwischendurch aufzustehen, eine Runde zu spazieren oder ein paar Hampelmänner zu machen, entspanne nicht nur unser Sinnesorgan, sondern beuge auch Haltungsschäden vor.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper