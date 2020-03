"Die kennen wir ja alle", sagt Personal Trainerin Magdalena Henkel und hat Tipps parat, wie man die vermeidet und möglichst fit – und ohne zuzunehmen – durch die Krise kommt. Aus den Augen, aus dem Sinn: Das beste Mittel gegen Heißhungerattacken? "Schauen, dass man gar nicht erst in Versuchung kommt." Also Chips & Co so verräumen, dass man nicht ständig daran erinnert wird." Gute Mahlzeiten. Vorbeugen könne man außerdem, indem man sich bei den