Städter häufiger allergisch

Die ersten Bäume blühen heuer schon. Bei manchen Allergikern löst das bereits Symptome wie eine laufende Nase, häufiges Niesen und tränende Augen aus. "Pollenallergien zeigen sich eher bei Menschen, die in der Stadt leben", sagt Michaela Ranta von der Allergieambulanz im Landeskrankenhaus Feldkirch und erklärt, warum das so ist: "In Städten verschmutzt die intensive Verkehrsbelastung die Luft. Die Pollen setzen sich auf die kleinen Schmutzpartikel, wodurch Allergikerinnen und Allergiker stärker reagieren." Im ländlichen Bereich, wo die Luft sauberer sei, würden die Pollen weniger Schmutzpartikel zum Andocken vorfinden.

Wegen der hohen Temperaturen in den vergangenen Wochen würden Allergiker laut Ranta österreichweit schon jetzt unter der Pollenbelastung leiden. Die Expertin rät Betroffenen, Heuschnupfensymptome unbedingt zu behandeln, um allergisches Asthma zu verhindern.

