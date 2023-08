Spritze gegen Bluthochdruck alle sechs Monate

Ein amerikanisch-britisches Wissenschafterteam hat im "New England Journal of Medicine" eine klinische Studie der Phase I mit dem Wirkprinzip der RNA-Interferenz bei Hypertonie publiziert. Der Effekt einer einzigen Injektion des Angiotensinogen-Hemmers Zilebesiran hielt ein halbes Jahr an. Bis zu einer allfälligen Zulassung des neuen Wirkprinzips müssen aber noch klinische Studien der Phasen II und III erfolgen.

