Sprechstunde: Hilfe, meine Tochter hat MS!

MS, wie Multiple Sklerose abgekürzt genannt wird, ist eine recht häufige neurologische Erkrankung, die oft schon bei Kindern oder Jugendlichen auftreten kann. Der Erkrankungsgipfel liegt generell aber zwischen 20 und 40 Jahren. Frauen sind davon deutlich häufiger betroffen als Männer.

Die Ursache liegt darin, dass unser Immunsystem das zentrale Nervensystem – also Gehirn und Rückenmark – angreift. Je nachdem, an welcher Stelle zu Beginn Schäden auftreten, löst es völlig verschiedene Erstsymptome aus, was die Diagnose schwierig macht und nicht selten hinauszögert.

Aus diesem Grund nennt man die MS auch die Krankheit mit den vielen Gesichtern. Häufige Anfangssymptome sind so wie bei Ihrer Tochter Sensibilitätsstörungen, Störungen der Augenbewegungen, aber auch Lähmungserscheinungen sowie Gleichgewichts- und Koordinationsschwierigkeiten sind nicht selten.

Der Krankheitsverlauf ist meist schubförmig mit oft längeren Pausen, kann aber auch von Beginn an kontinuierlich fortschreiten. Früher konnten wir dem Fortschreiten der Erkrankung nicht viel entgegensetzen und lediglich symptomatisch behandeln.

Erst in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten wurden neue sogenannte krankheitsmodifizierende Medikamente entwickelt, die in fast der Hälfte der Fälle das Fortschreiten der Nervenzerstörung über Jahre aufhalten können – vielleicht sogar zu einer vollständigen Heilung führen.

Die Langzeitstudien, die das beweisen, sind allerdings noch nicht ausreichend. Ganz sicher kann man aber auch jetzt schon sagen, dass bei einer frühzeitigen Diagnose – also wenn noch keine breite Schädigung der schwer reparierbaren Nerven eingetreten ist – durch die neuen Medikamente eine weit bessere Prognose besteht und vielleicht auch Ihre Tochter keine weiteren Beschwerden erleiden muss.

Sie können trotz dieser Diagnose Ihrer Tochter optimistisch sein, dass sie durch moderne ärztliche Behandlung noch viele Jahre wenige Probleme damit haben wird, ihren Alltag zu bewältigen.

Generell kann ich nur dazu raten, bei verdächtigen Symptomen rasch Ihren Arzt zu konsultieren.

Haben Sie Fragen zum Thema Gesundheit? Schreiben Sie OÖN-Doktor Johannes Neuhofer (Dermatologe), der diese Kolumne mit einem Ärzteteam betreut: Clemens Steinwender (Kardiologe), Reinhold Függer (Chirurg), Rainer Schöfl (Gastroenterologe), Josef Hochreiter (Orthopäde), Werner Schöny (Psychiater). E-Mail: doktor@nachrichten.at

