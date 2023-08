Sprechen trotz Gehirnschädigung

Computer-Gehirn-Schnittstellen erreichen Rekordwerte in der Umwandlung von Gehirnströmen in Sprache. (Symbolbild)

Menschen, die aufgrund von Lähmungen nicht mehr sprechen können, können aus der Entwicklung von Gehirn-Computer-Schnittstellen Hilfe erfahren. Gestern wurden zwei Studien im Fachjournal "Nature" veröffentlicht, die laut unabhängigen Experten einen großen Fortschritt in der neurowissenschaftlichen Forschung zeigen. Noch aber sind die Apparaturen der Brain-Computer-Interfaces (BCI) sehr experimentell und die Anwendung ist höchst aufwendig.

Beide vorgestellten Methoden verwenden BCIs, die operativ ins Gehirn eingesetzt werden. Die Arbeitsgruppe um Edward Chang (University of California in San Francisco) verwendete eine Art Silikonfolie mit Elektroden, die auf der Oberfläche des Gehirns aufliegt und die Aktivität vieler Zellen an verschiedenen Stellen des gesamten Sprachkortex erfasst. Die zweite Gruppe um Francis Willett von der Stanford University in Kalifornien setzt auf feinste Elektroden, welche die neuronale Aktivität einzelner Zellen weiterleiten.

Mithilfe eines Computer-Sprachmodells wurden die Hirnaktivitäten anschließend in Text übersetzt. Ein Patient mit amyotropher Lateralsklerose (ALS) konnte damit 3,4-mal so schnell kommunizieren wie der bisherige Rekord. Mit 62 Wörtern pro Minute näherte er sich der Geschwindigkeit einer natürlichen Konversation an (160 Wörter pro Minute).

Das BCI der Gruppe Chang erreichte bei einer Patientin mit schwerer Lähmung, die durch einen Hirnstamm-Schlaganfall verursacht wurde, eine mittlere Übersetzungsgeschwindigkeit von 78 Wörtern pro Minute.

Autor Klaus Buttinger Redakteur Magazin Klaus Buttinger