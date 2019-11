Spitäler leuchten 16 Tage in Orange

Gewalt gegen Frauen zählt zu einer der am weitesten verbreiteten Menschenrechtsverletzungen. Seit Jahren bemühen sich die Vereinten Nationen darum, Gewalt an Frauen zu thematisieren und langfristig zu bekämpfen. Das Thema betrifft auch Österreich: 20 Prozent der Frauen ab 15 Jahren waren bereits Opfer körperlicher und/oder sexueller Gewalt. 35 Prozent aller Frauen in Österreich wurden sexuell belästigt. 2017 mussten in Österreich 18.860 Betroffene von Gewaltschutzzentren betreut werden.

Laut Statistik des "Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser" waren 67 Prozent zwischen 21 und 40 Jahre alt, 16 Prozent zwischen 41 und 50 Jahre alt und sieben Prozent über 51 Jahre alt. Jedes zehnte weibliche Gewaltopfer ist 20 Jahre oder jünger.

Bei der diesjährigen Kampagne von "Orange the World – Stoppt Gewalt gegen Frauen" in Österreich stehen die österreichischen Krankenhäuser und die dort eingerichteten Opferschutzgruppen im Mittelpunkt. Seit Montag, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, bis zum 10. Dezember 2019, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, erstrahlen weltweit Gebäude in oranger Farbe.

Die Kampagne "Orange the World" wird von UN Women jährlich während der "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" umgesetzt und durch Soroptimist International unterstützt.

Versorgung betroffener Frauen

In Österreich werden mehr als 130 Gebäude beleuchtet. Viele davon sind Krankenhäuser, auch fast alle oberösterreichischen Spitäler unterstützen die Kampagne entweder mit einer Beleuchtung, einer Veranstaltung oder der Verteilung von Informationsmaterial.

Opferschutzgruppen in den Spitälern sind wichtig für die Früherkennung von häuslicher Gewalt. Das medizinische Personal versorgt nicht nur die von Gewalt betroffenen Frauen, sie haben zum Teil auch die Möglichkeit, Anzeige zu erstatten oder zumindest der Patientin Informationsmaterial über Beratungsstellen mitzugeben.