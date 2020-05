Kopfweh ist ein Schmerz, den die 23-jährige Nicola Filzmoser aus Kremsmünster in- und auswendig kennt. Solange sie sich erinnern kann, kennt sie dieses grässliche Gefühl, das sie für Stunden und Tage einfach "ausschaltet". "Schon mit vier Jahren hatte ich immer wieder Bauchweh. Mit sechs ging das dann in Kopfweh über", erzählt die junge Frau, die nach ihrem Studium in Wien nach Cambridge in Großbritannien gegangen ist, um dort ihren Master zu machen. Gleichzeitig hat sie