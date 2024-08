Spiel und Spaß: Wie viel Aktivität Hunde wirklich brauchen

Weil das Angebot an unterschiedlichen Sportarten und Trainingskursen für Mensch und Hund von Jahr zu Jahr wächst, entsteht für viele Hundehalter der Eindruck, ihre Haustiere wären nur glücklich, wenn ihnen täglich „Action“ geboten wird. Wer jedoch einen ausgeglichenen Hund haben möchte, sollte sich bemühen, das richtige Maß an Beschäftigung und Entspannung für seinen Schützling zu finden. Was viele nicht wissen: Hunde brauchen mindestens 16 Stunden Ruhe und Schlaf pro Tag.

Wie schafft man es also, dass der eigene Hund rundum zufrieden ist? Wie viel Unterhaltung soll man ihm bieten? Woran erkennt man, wann es ihm zu viel wird? Mit diesen Fragen sollte sich jeder verantwortungsvolle Hundehalter beschäftigen. Denn eine Dauerbespaßung kann massive Folgen haben, wie etwa anerzogene Hyperaktivität. Das bedeutet, dass sich das Tier nicht mehr beruhigen kann und ständig nervös und angespannt ist.

Aktivitäten und Rastphasen

Um festzustellen, wie viel Beschäftigung ein Hund braucht, muss der Halter oder die Halterin wissen, welche Persönlichkeit der vierbeinige Gefährte hat. Dabei ist nicht nur die Rasse ausschlaggebend, sondern auch das Wesen des einzelnen Tieres. Es gibt Hunde, die begeistert sind, wenn es etwas Neues zu entdecken gibt, während andere wiederum völlig überfordert sind, wenn sie zu viel Abwechslung haben.

Interessante Erkenntnisse brachten Verhaltensstudien, die weltweit mit verwilderten Haushunden durchgeführt wurden. Sie zeigen, welches Verhältnis von Entspannung und Beschäftigung diese Tiere wählen, wenn sie ihren Tagesablauf selbst bestimmen können. Die Beobachtungen der Wissenschafter haben gezeigt, dass Hunde lediglich 70 bis 90 Minuten pro Tag im allerweitesten Sinne mit Nahrungserwerb verbringen. Rund 150 Minuten sind für soziales Miteinander, Gruppenkuscheln und dergleichen vorgesehen. Außerdem unternehmen verwilderte Haushunde auch Spaziergänge, bei denen sie nicht viel Energie verbrauchen. Laut Studie schlendern sie durch ihr Wohngebiet, schnüffeln, lauschen, markieren und scharren dort, wo sich ihnen die Gelegenheit bietet. Wenn sie dabei zufällig auf etwas Fressbares stoßen – umso besser.

Ein wichtiger Aspekt, um einen zufriedenen Hund zu haben, ist nicht nur ein ausgewogenes Verhältnis von Ruhe und Aktivität. Auch die Beziehung des Hundehalters zu seinem Tier spielt eine große Rolle. Sie sollte von Vertrauen und gegenseitiger Zuneigung geprägt sein. Beides wächst vor allem durch Zuverlässigkeit von Herrchen und Frauchen, klaren Regeln und Kuscheleinheiten. Es geht also nicht immer darum, dem Tier Unterhaltung in Form von sportlichen Betätigungen zu bieten, sondern die gemeinsame Zeit auch einmal ganz ohne Spiel und Training zu genießen.

