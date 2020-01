"Spezial-Krankenpfleger" als neue Stütze des Gesundheitssystems

Ein Dauerbrenner im österreichischen Gesundheitssystem sind volle Spitalsambulanzen und die mangelnde Steuerung der Patientenströme. "Aktuelle Untersuchungen an der Innsbrucker Notfallambulanz haben wieder gezeigt, dass rund 60 Prozent der Patienten gar keine echten Notfälle sind", sagte Gesundheitsökonom Harald Stummer anlässlich einer Veranstaltung in der Österreichischen Gesundheitskasse in Linz.

Um dem Trend zum Ambulanzbesuch entgegenzusteuern, versucht man derzeit, die telefonische Gesundheitsberatung "1450" österreichweit zu etablieren. Erste Erfahrungen zeigen, dass es sich bei 80 Prozent der Anrufe um keine Notfälle handelt, vielen kann geholfen werden, ihre Beschwerden mit einfachen Ratschlägen zu lindern.

Gesundheitsmanager

Was in Österreich bisher relativ unbekannt ist, hat in anderen Ländern längst Einzug gehalten: Speziell ausgebildete Pflegekräfte, sogenannte "Community Nurses", haben sich als Erst-Ansprechpartner in Gesundheitsfragen in Nordamerika und in einigen skandinavischen Ländern bereits etabliert.

Ein ähnliches System soll es künftig auch in Österreich geben – so steht es zumindest im aktuellen Regierungsprogramm. "Diese ganz speziell ausgebildeten Krankenpfleger kümmern sich vor allem um chronisch kranke Menschen, die eine kontinuierliche Betreuung brauchen", sagte Gesundheitsökonom Stummer.

Diese Patientengruppe werde immer größer. "Derzeit leidet die Hälfte aller Österreicher, die älter als 50 Jahre ist, an mindestens einer chronischen Erkrankung – von Diabetes über Bluthochdruck bis hin zu Adipositas."

Die "Community Nurses" oder Gesundheitsmanager sollen wichtige Rollen übernehmen: Sie steuern, koordinieren, überwachen und machen Hausbesuche. Mit diesem Konzept soll der Ärztemangel abgefedert und die Gesundheitsversorgung gesichert werden. Noch gibt es keine fertig ausgebildeten "Community Nurses". Entsprechende Zusatzausbildungen für diplomiertes Krankenpflegepersonal werden aber an der Fachhochschule für Gesundheitsberufe in Oberösterreich angeboten.

"Ärztelastiges System"

Gesundheits-Experte Harald Stummer rechnet damit, dass diese Form der Gesundheitsversorgung erst in zehn Jahren wirklich etabliert sein wird, weil das System in Österreich derzeit noch sehr ärztelastig sei.

Artikel von Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit b.rohrhofer@nachrichten.at