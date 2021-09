Spermidin gegen Vergesslichkeit

Spermidin, das etwa in Weizenkeimen, Nüssen, Pilzen, aber auch in der Samenflüssigkeit des Mannes vorkommt, könnte die Zeitspanne bis dahin verlängern. Eine Studie in steirischen Seniorenheimen zeigt positive Auswirkungen dieser Kost auf die Gedächtnisleistung. "Das hat uns bewogen, unser Essen auf spermidinreiche Lebensmittel hin auszurichten", sagt Aribert Wendzel, Direktor des Pflegeheims "Gepflegt Wohnen" in Hart bei Graz.