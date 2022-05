Soziale Medien setzen Kindern täglich eine große Menge Junkfood vor

Drei Viertel der Produkte, über die deutschsprachige Influencer Beiträge auf ihren Social-Media-Kanälen verbreiten, sind so ungesund, dass sie gegen die Werbestandards der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Kinder verstoßen. Das berichtet ein Forscherteam vom Zentrum für Public Health der MedUni Wien. Teenager werden demnach auf TikTok, Instagram und YouTube jede Stunde mit Werbung für 18 Produkte konfrontiert, meist ohne es zu merken.

75 Prozent der in der Studie vorgestellten Lebensmittel und Getränke hatten einen so hohen Salz-, Fett- oder Zuckergehalt, dass sie gemäß WHO-Richtlinien nicht an Kinder vermarktet werden dürfen. Außerdem waren die meisten Posts und Videos nicht eindeutig als Werbung gekennzeichnet. "Das unterstreicht die Notwendigkeit von Richtlinien und einer Regulierung des Influencer-Marketings für Kinder", so Studienleiterin Eva Winzer.

Erst in der Vorwoche wurde der europäische Adipositas-Report der Weltgesundheitsorganisation (WHO) präsentiert, der zeigte, wie groß das Problem von Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen auch in Österreich ist. Experten fordern deshalb einen Präventionspass.

Mutter-Kind-Pass bis 18 Jahre?

"Als erster Schritt sollte der Mutter-Kind-Pass zumindest bis zum 18. Lebensjahr ausgeweitet werden", sagte der Ernährungsmediziner Kurt Widhalm. Für die Entstehung von Übergewicht gebe es im Kindes- und Jugendalter vor allem zwei Phasen, wo es schnell gehen könne: zwischen dem vierten und sechsten Lebensjahr und dann vom zehnten bis zum zwölften Lebensjahr. "Man kann nicht warten, bis ein Kind 80 Kilogramm wiegt." Es wird geschätzt, dass 80 Prozent der Jugendlichen, die im Alter zwischen 14 und 16 Jahren übergewichtig sind, dann auch als Erwachsene zu viel wiegen.

"Das ‚wächst‘ sich nicht aus", sagte Kurt Widhalm, jahrzehntelang Wissenschafter auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendheilkunde mit dem Fokus auf Adipositas.