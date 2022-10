Sorge vor großer Grippewelle

In Australien kam es bereits relativ früh zu einer Welle. Es sei davon auszugehen, dass auch bei uns die Influenza diesen Winter nicht ausbleiben werde, berichtete Infektiologin Monika Redlberger-Fritz mit Blick auf Australien.

Aktuell gibt es erste sporadisch eingeschleppte Infektionen von Urlaubsrückkehrern. Die Influenza-Impfung sei heuer essenziell, weil es in den vergangenen Jahren zu keiner natürlichen Boosterung durch das Virus in der Bevölkerung gekommen ist. "Die Kinderimpfung ist dabei ganz besonders wichtig", so die Expertin. "Kinder gelten als Motor der Übertragung. Wenn die Verbreitung hier minimiert werden kann, werden auch viele Ältere indirekt geschützt."