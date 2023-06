Sonnenbrillen-Tag: Niemals oben ohne

Viele Familien machen sich in den Sommerferien auf den Weg ans Meer, ins Grüne oder in die Berge. "Wer sich ungeschützt in die Sonne begibt, riskiert Erkrankungen am Auge, die bis zum Sehverlust führen können. Besonders empfindlich sind die Augen von Kindern und Jugendlichen", warnt Paul Niederberger, Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie sowie Fachgruppenvertreter Augenheilkunde in der Ärztekammer für Oberösterreich.