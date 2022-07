Sonnenbrand, Sonnenstich und Hitzschlag: Erste-Hilfe-Tipps gegen die Hitze

Hoch "Jürgen" bringt mit Temperaturen um die 35 Grad Celsius nicht nur perfektes Badewetter mit sich, die extreme Hitze birgt auch Gefahren für den Körper. Mit relativ einfachen Präventivmaßnahmen kann man Sonnenbrand, hitzebedingten Kreislaufproblemen und Hitzschlag aber effektiv vorbeugen:

Ausreichend trinken

Weil der menschliche Körper zu ungefähr zwei Dritteln aus Wasser besteht, ist es an heißen Tagen besonders wichtig, ihm regelmäßig Flüssigkeit zuzuführen. Um den Flüssigkeitsverlust durch das Schwitzen auszugleichen, empfiehlt das Rote Kreuz zwei bis drei Liter über den Tag verteilt zu trinken - auch wenn man noch nicht durstig ist. Am besten eignen sich dafür Leitungswasser, ungesüßter Tee und verdünnte Fruchtsäfte.

Keine kalten Duschen

Obwohl ein Sprung in die kalte Dusche auf den ersten Blick schnelle Abkühlung verspricht, ist dieser oft kontraproduktiv. Durch das kalte Wasser ziehen sich die Blutgefäße zusammen, wodurch Wärme schlechter entweichen kann. Daher ist es ratsamer, sich mit lauwarmem Wasser zu duschen, mit einer Sprühflasche oder kühlen Wickeln auf Armen und Beinen zu erfrischen.

Im Kühlen bleiben

Wenn die Außentemperaturen in schwindelerregende Höhen steigen, bleibt man besser in kühlen oder klimatisierten Innenräumen. Durch einen zu langen Aufenthalt in der Sonne riskiert man nicht nur einen Sonnenbrand, sondern auch einen Sonnenstich oder Hitzeschlag. Um die Hitze effektiv draußen zu halten, hält man am besten alle Fenster, Vorhänge und Jalousien geschlossen. Die ideale Zeit zum Lüften ist frühmorgens oder am späten Abend.

Alternativ lässt sich die Hitzewelle auch in klimatisierten öffentlichen Gebäuden verbringen, etwa im Kino oder Einkaufszentrum. In Wien haben Hitzegeplagte die Möglichkeit, zwei so genannte "Cooling Center" des Roten Kreuzes aufzusuchen. In diesen klimatisierten, ruhigen Räumen kann man sich kostenlos aufhalten und vom körperlichen Stress durch die Hitze erholen. In Linz sorgen rund 80 Trinkbrunnen, sowie sieben Zierbrunnen mit Trinkwasserqualität für Abkühlung. Die Standorte der bis in den Herbst geöffneten öffentlichen Trinkanlagen sind auf der Website der Stadt Linz verfügbar.

Körperliche Anstrengung vermeiden

Zur Überhitzung kommt es, wenn die körpereigene Temperaturregelung nach einem längeren Aufenthalt in heißer Umgebung nicht mehr funktioniert. Bei Temperaturen, die über der eigenen Körpertemperatur liegen, steigt das Risiko für einen Hitzschlag bereits beträchtlich. Übermäßige körperliche Anstrengung führt zu einer erhöhten Wärmeproduktion, beim Sport ist die Gefahr für einen Hitzschlag damit besonders groß. Für Trainingseinheiten und die Erledigung von Einkäufen sollte man die Mittagshitze deshalb meiden und dafür die Morgen- und Abendstunden nutzen.

Hitzenotfall: Was ist zu tun?

Erste Warnsignale für einen Sonnenstich oder Hitzschlag sind laut Rotem Kreuz:

Kopfschmerzen

Schwindel

Übelkeit

Schlappheit

Trockener Mund

Krämpfe in Armen und Beinen

Kommt es trotz Präventivmaßnahmen zu einem hitzebedingten Notfall, sollte man kühlen Kopf bewahren und möglichst rasch handeln: Der oder die Betroffene muss zuerst aus der Sonne und ins Kühle gebracht werden. Setzen Sie die Person gerade hin, Oberkörper und Kopf sollten dabei aufrecht sein. Geben Sie der Person anschließend zu trinken und legen Sie Ihr kühle Tücher auf Stirn und Oberkörper. Wenn nach kurzer Zeit keine sichtliche Besserung erkennbar ist, sollte die Rettung alarmiert und ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.