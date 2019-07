Sommerleiden: Hitzepickeln bei Babys vorbeugen und behandeln

Besonders bei großer Hitze oder hoher Luftfeuchtigkeit können auf der Babyhaut Hitzepickel – auch Miliaria, Hitzeausschlag oder Schwitzbläschen genannt – entstehen. Grund ist oft zu warme und luftdichte Kleidung. Bei Babys sind die Poren noch sehr klein, wodurch die Schweißdrüsen sehr leicht verstopfen können. Vor allem auf bedeckten Körperstellen bilden sich bei zu viel Wärme rote, etwa hirsekorngroße Bläschen, die mit einer klaren oder milchigen Flüssigkeit gefüllt sind. Bauch, Rücken, Windelbereich und Hautfalten wie die Kniekehlen sind oft betroffen. Babys und Kinder mit heller Haut sind anfälliger für den Ausschlag.

"Hitzepickel verursachen keine Schmerzen und sind nicht ansteckend, können aber jucken oder brennen", sagt Kinder-Primar Gerhard Pöppl im Klinikum Kirchdorf. Er rät, dem Baby rasch Abkühlung zu verschaffen, da es bei weiterer "Überhitzung" zu einem Hitzschlag kommen könnte. Dabei ist es hilfreich, öfter die Temperatur im Nacken des Kindes zu fühlen und diese im Auge zu behalten.

Man sollte mit dem Baby einen angenehm temperierten Raum oder Schatten aufsuchen. Klimatisierte Räume oder offene Fenster und Türen sind nicht ideal, denn Babys können sich auf diese Weise leicht eine Erkältung holen. Daher sollte man sie auch nicht komplett ausziehen, sondern die Kleidung lockern und warme Schuhe, Strümpfe und Haube ausziehen. Leichte, dünne Kleidung, vorzugsweise aus Naturmaterialien wie Baumwolle, lässt Luft an die Babyhaut.

Ein lauwarmes Bad lindert

Ein Bad in lauwarmem Wasser ist eine wirksame Hilfe, danach das Baby vorsichtig abtrocknen. Auch mit einem kühlen (nicht kalten) nassen Waschlappen kann die Haut zwischendurch schnell abgetupft werden. Der Arzt empfiehlt in diesem Fall, Cremes und Wundsalben mit hohem Fettgehalt zu meiden, da sie die Poren verstopfen. Auf die betroffenen Hautstellen kann dünn Zinksalbe oder ein Gel aus Kieselerde aufgetragen werden, dies fördert die Abheilung der Bläschen. "Wichtig ist, dass das Baby ausreichend trinkt", so Pöppl.

Wenn sich die Pickel nicht nach zwölf Stunden zurückbilden oder Fieber dazukommt, sollte der Kinderarzt kontaktiert werden.