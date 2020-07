Sommergrippe geht um: "Die harmlose Variante von Halskratzen und Kopfweh"

Wenn in Zeiten wie diesen jemand über Halskratzen, Kopfschmerzen und erhöhte Temperatur klagt, klingeln bei den meisten Menschen im Umfeld die Alarmglocken. Sofort steht der bange Satz im Raum: "Hoffentlich ist das nicht Covid-19."

Doch in den meisten Fällen handelt es sich dabei um eine harmlose Sommergrippe. "Diese Virusinfektion dauert einige Tage und verschwindet dann von selbst wieder", sagt Silvester Hutgrabner, stellvertretender Kurienleiter der niedergelassenen Ärzte in der Ärztekammer Oberösterreich. Er rät, beim Auftreten der genannten Symptome Ruhe zu bewahren und den weiteren Verlauf der Erkrankung zu beobachten. "Werden Halsweh und Kopfschmerzen rasch besser und verschwinden innerhalb weniger Tage, kann man sicher sein, dass man eine Sommergrippe hat, die bei den derzeitigen Temperaturschwankungen häufig vorkommt", sagt der Hausarzt aus Eberschwang.

Diese sei harmlos, man brauche nicht einmal unbedingt Medikamente. "Wer will, kann ein klassisches Grippemedikament einnehmen oder Tabletten gegen Kopfschmerzen", rät der Arzt. Die Betroffenen sollten sich körperlich schonen und genügend Flüssigkeit zu sich nehmen. Wadenwickel oder Paracetamol könnten das Fieber senken. In der Regel sei es nicht nötig, wegen einer Sommergrippe einen Arzt zu konsultieren. "Nur wenn die Symptome anhalten oder sich sogar verstärken, ist es ratsam, sich an den Hausarzt zu wenden, um herauszufinden, ob etwas anderes hinter den Symptomen steckt", so Hutgrabner. Meistens wird dann ein Corona-Test zur genauen Abklärung initiiert.

Zur Sicherheit zu Hause bleiben

Der Mediziner rät, sich in Zeiten von Corona auch mit einer harmlosen Sommergrippe ins Homeoffice zu begeben oder, wenn das nicht möglich ist, sich krankzumelden. Auch Einkäufe sollte man mit Erkältungssymptomen derzeit nicht erledigen. "Wenn sich doch herausstellt, dass es sich um eine Infektion mit Covid-19 handelt, vermeidet man auf diese Art, andere anzustecken", sagt Hutgrabner.

Auch mit der Influenza ist, wie der Arzt betont, eine Sommergrippe nicht vergleichbar: "Bei der echten Grippe hat man zusätzlich zu Husten, Schnupfen und Gliederschmerzen auch hohes Fieber und fühlt sich wirklich krank und nicht arbeitsfähig."

Symptome, Ursachen, Übertragung

Symptome: Die Sommergrippe äußert sich in Form einer Erkältungskrankheit: Symptome wie Fieber, Appetitlosigkeit, Glieder- und Kopfschmerzen sowie Atemwegsentzündungen sind recht häufig. Manchmal schwellen die Lymphknoten in Gesicht- und Halsbereich an. Bauchschmerzen und Durchfall können ebenfalls auftreten. Die Erkrankung verläuft jedoch meistens mild und ist nach wenigen Tagen überwunden.

Ursache: Eine Sommergrippe wird durch sogenannte Enteroviren verursacht, die weltweit verbreitet sind. Sie vermehren sich im Darm und werden daher mit dem Stuhl ausgeschieden. Anders als bei den meisten Erkältungskrankheiten und der Grippe werden Enteroviren daher häufig über Schmierinfektionen weitergegeben.

Übertragung: Über den Stuhl ausgeschiedene Erreger können bei schlechter Hygiene schon durch einen Handschlag übertragen werden. Selten steckt man sich durch Einatmung von Sekrettröpfchen beim Husten oder Niesen an. Nach einer Ansteckung dauert es zwei, selten sogar vier Wochen, bis die Krankheit ausbricht.

Artikel von Ulrike Griessl Redakteurin Leben und Gesundheit u.griessl@nachrichten.at