Das Gesundheits- und das Innenministerium haben 7.281 registrierte Coronavirus-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden gemeldet. Die neuen Varianten (BA.4, BA.5) verbreiten sich also rasant. Da mittlerweile deutlich weniger Tests durchgeführt werden, fließen viele Erkrankungsfälle nicht in die Statistik ein. Die Dunkelziffer liegt also vermutlich weitaus höher. Durch den weitgehenden Wegfall der Corona-Schutzmaßnahmen erleben die Österreicher das erste Mal eine Welle ungeschützt.