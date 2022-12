Soll man auf sein Bauchgefühl hören?

Liebe auf den ersten Blick, der Gedanke an ein schönes Erlebnis, das uns bevorsteht, die Angst vor Spinnen: Es gibt unzählige Situationen, in denen unser Bauch vor Freude jubelt oder sich vor Sorge zusammenzieht. Raphael Bonelli, ein gebürtiger Schärdinger, hat seine Erkenntnisse über das Bauchgefühl in einem Buch zusammengefasst. Die OÖNachrichten haben mit dem Psychiater, der eine Praxis in Wien betreibt und sogar einen eigenen YouTube-Kanal hat, gesprochen.