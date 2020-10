So wirken "gute" Darmbakterien

Die Folge kann eine Magen-Darm-Infektion sein. Um das zu vermeiden, haben Forscher der Universität Wien nach Mikroorganismen gesucht, die sich von derselben Energiequelle ernähren wie ein Infektionen auslösendes Bakterium. Sie zeigten an Mäusen, dass die Zugabe solcher Mikroben eine Infektion abschwächen kann, berichten sie im Fachjournal "Nature Communications".

Nach einer Antibiotika-Behandlung ist das Bakterium Clostridioides difficile der Hauptauslöser von Magen-Darm-Infektionen. Die Forscher suchten also nach nützlichen Mikroorganismen, die sich von denselben Zuckersorten in der Darmschleimhaut ernähren wie C. difficile. Im Konkurrenzkampf um Ressourcen könnten diese die Vermehrung der schädlichen Mikroben verhindern. Die Versuche zeigten schließlich, dass eine Infektion nicht verhindert, aber abgeschwächt werden kann.