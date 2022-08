Gelangen durch das Wasser aber Krankheitserreger in den Gehörgang, drohen Entzündungen. Georg Langmayr, Fachgruppenvertreter für Hals-, Nasen und Ohrenheilkunde in der Ärztekammer für Oberösterreich, weiß, wie man das verhindern kann. "Entscheidend ist die Qualität des Wassers", so der Experte. "So ist etwa zu viel Chlor in Schwimmbädern schädlich für die Gehörgänge, da der Säureschutzmantel im Ohr angegriffen wird.