So verbreiten sich die Affenpocken

Für die im Fachmagazin "New England Journal of Medicine" veröffentlichte Untersuchung werteten Wissenschafter 528 Infektionen in 16 Ländern aus. In Österreich wurden bisher 99 Fälle von Affenpocken gemeldet, insgesamt geht man von rund 15.400 Fällen in 71 Ländern aus.

"Es ist wichtig zu betonen, dass die Affenpocken keine Geschlechtskrankheit im traditionellen Sinne sind, sie können durch jede Art von engem körperlichen Kontakt übertragen werden", erklärte Studienautor John Thornhill. "Unsere Arbeit legt aber nahe, dass die meisten Übertragungen in Verbindung mit sexueller Aktivität stehen – hauptsächlich, aber nicht ausschließlich zwischen Männern, die Sex mit Männern haben." Der Studie zufolge waren 98 Prozent der Infizierten homosexuelle oder bisexuelle Männer.