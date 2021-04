Viele an Covid-19 Erkrankte leiden während und nach einer Infektion an einer eingeschränkten Lungenfunktion und den damit verbundenen Atemproblemen. "Wenn Sie eine Covid-19-Infektion zu Hause auskurieren, können Sie einiges für Ihre Lunge und Ihr Herz-Kreislauf-System tun", sagt Claudia Schramm, Physiotherapeutin am Klinikum Rohrbach.