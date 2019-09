So tickt die innere Organuhr

Wer abends oft nur schwer zur Ruhe kommt oder nachts immer zur gleichen Zeit aufwacht, wer im Schlaf viel schwitzt, dauernd friert oder morgens von Durchfall geplagt wird, der könnte einmal einen Blick auf die chinesische Organ-Uhr werfen. Das Modell aus der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) besagt, dass jedes unserer Organe zu einer ganz bestimmten Uhrzeit besonders gut mit Energie durchflutet wird.

"Und wenn wir im Einklang mit diesem natürlichen Fluss leben, können wir Herz, Milz & Co bei ihrer Arbeit unterstützen und viel zu unserem Wohlbefinden beitragen", sagt der Linzer TCM-Arzt Ying Wang. "Aber natürlich auch Beschwerden lindern", so der Mediziner aus Shanghai, der seit 20 Jahren in Österreich lebt und sowohl in Linz als auch am "Johanneshof" von Ärztekammer-Vizepräsident und "OÖN-Doktor" Johannes Neuhofer in Naarn praktiziert.

Im Einklang mit dem Körper

Den OÖN erklärt Wang, der auch die Österreichische Ski-Nationalmannschaft behandelt hat, welches Organ welcher Tageszeit zugeordnet wird, und weiß auch, welche Beschwerden auftreten können – und was man dagegen tun kann. Besonders wichtig seien seiner Erfahrung nach Herz, Niere, Milz, Leber und Lunge, die allesamt in den Nachtstunden entgiften und regenerieren. Das Herz werde dabei mit der Seele in Verbindung gebracht, die Leber mit Emotionen, die Milz mit der Verdauung, die Nieren mit Wachstum, Energiespeicherung und Wärmeregulierung und die Lunge mit der Haut und der Atmung.

Und wie kann man nun seine Organe unterstützen? "Zum einen mit Lebensmitteln – jedem Organ ist eine Farbe zugeordnet", erklärt der TCM-Arzt. (siehe Stichwort). Zum anderen, indem man bewusst an jenen Emotionen arbeitet, die in der TCM als Energieräuber gelten. Das wäre beim Herz der Überschwang: "Übergroße Freude schadet dem Herz", sagt Wang. Der Leber-Energiefluss wiederum werde gebremst durch Wut und Aggression, unnütze Grübelei und Nachdenklichkeit verletze die Milz, Trauer tut der Niere nicht gut und Sorge lähmt die Lunge, erklärt der Experte und rät bei Beschwerden, sich über seine negativen Gefühle klar zu werden – und daran zu arbeiten.

Do’s und Don’ts für eine gute Nacht

21–23 Uhr: Ruhig werden

Jetzt sollte man zur Ruhe kommen und versuchen, sich nicht mehr aufzuregen. Auch Sport sei nicht mehr empfehlenswert. „Aber es ist eine gute Zeit, seine Gedanken fließen zu lassen oder zu meditieren“, rät Ying Wang.

23–1 Uhr: Schlafenszeit

Der Körper entspannt sich, die Vitalfunktionen wie Blutdruck, Herzfrequenz und Temperatur werden gesenkt. „Jetzt brauchen wir Wärme, am besten gut unter die Decke kuscheln, gern auch mit Wärmflasche.“

1–3 Uhr: Tiefschlafphase

In dieser Zeit ist unsere Leistungsfähigkeit auf dem Tiefpunkt. Die meisten Organe sind im Schlafmodus, nur die Leber arbeitet auf Hochdruck. Wer in diesen Stunden aufwacht und schwer wieder einschläft, dem empfiehlt Ying Wang warme Milch. „Oder auch den Leberpunkt zu drücken. Der befindet sich vorne zwischen großer und zweiter Zehe.“

3–5 Uhr: Tief atmen

In dieser Zeit führt die Lunge ihren Reinigungsprozess durch. „Wir können sie dabei unterstützen, indem wir bei geöffnetem Fenster schlafen oder den Raum vor dem Zu-Bett-Gehen gut durchlüften“, sagt der TCM-Arzt. Wer schon wach ist, dem rät er, einige Male tief einzuatmen und frischen Sauerstoff zu tanken.

5–7 Uhr: Schwung holen

„Der Milz wird ja die Verdauung zugeordnet, entsprechend optimal wäre es jetzt, auf die Toilette zu gehen“, sagt Wang. Unterstützen könnten wir die Entgiftungsarbeit, indem wir ein Glas warmes Wasser trinken. Auch das anschließende Frühstück sollte nicht zu kalt sein und aus vielen gelben Lebensmitteln bestehen – und neben etwas Eiweiß nur wenig Fett, dafür darf es aber auch gern Obst und Gemüse enthalten.

Farben für die Organe

Der Traditionellen Chinesischen Medizin zufolge kann man seine Organe auch mit den richtigen Lebensmitteln stärken. „Wir ordnen ihnen bestimmte Farben zu“, erklärt TCM-Arzt Ying Wang:

Leber: Grün – also alle grünen Gemüse

Lunge: Weiß – wie Chinakohl, Erd- oder Walnüsse

Milz: Gelb – hier rät TCM-Experte Ying Wang zum Beispiel zu Hirse, gelben Paprika oder auch Kartoffeln

Niere: Schwarz wie zum Beispiel Heidelbeeren oder schwarzer Sesam

Herz: Rot – wie etwa Tomaten, aber auch Karotten sind geeignet genauso wie Gojibeeren oder etwa auch Kirschen