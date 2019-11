So ticken die jungen Leute

Die Generation der 15- bis 19-Jährigen wurde in eine Welt voll Technik hineingeboren. 92 Prozent von ihnen nutzen täglich Formen künstlicher Intelligenz im Alltag und sehen in ihr eine positive Entwicklung für ihr Leben. Es gibt keine Faszination mehr für Gadgets und Geräte wie in den Generationen davor.

Stattdessen herrscht eine viel höhere Akzeptanz gegenüber technologischem Fortschritt wie zum Beispiel künstlicher Intelligenz, Smart Homes, Voice-Technologie und autonomem Fahren. Technik ist nichts Außergewöhnliches oder Überraschendes mehr – sondern ganz natürlicher Teil des Lebens, zeigt der Austrian Generation Tech Report 2019.

Weitere Ergebnisse: 74 Prozent der jungen Österreicher sind der Meinung, dass ihr soziales Bewusstsein durch soziale Medien verstärkt wird, 47 Prozent gaben an, sich über diese zu Umwelt- und Gesellschaftsthemen zu informieren. Fast die Hälfte (45 Prozent) der 15- bis 19-Jährigen spielt zumindest wöchentlich Online-Computerspiele.