Ich habe Probleme mit meiner Verdauung." Diesen Satz hört Doris Eckstein, Leiterin der Atrium-Apotheke in Schwanenstadt, häufig von ihren Kunden. Manche leiden unter Verstopfung, andere wiederum an Durchfall, Blähungen oder häufigen Bauchschmerzen. "Was die Beschwerden auslöst, lässt sich in der Apotheke meist nicht klären", sagt Eckstein. Oft würden jedoch schon einfache Tipps zur Ernährungsumstellung oder bestimmte Tees, Kräuter und Gewürze Erleichterung bringen.