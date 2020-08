So lässt sich das Demenz-Risiko beeinflussen

Der Lebensstil, aber auch der Wohnort können darüber entscheiden, ob ein Mensch später im Leben eine Demenz entwickelt oder nicht: Laut einer aktuellen Studie in der Fachzeitschrift "The Lancet" ließen sich 40 Prozent aller Demenz-Erkrankungen weltweit verhindern – oder zumindest hinauszögern, wenn sich die Menschen gesünder verhalten würden. Dafür müsste es gelingen, neun Faktoren zu verändern, die sich auf das Demenzrisiko auswirken.

Hörgeräte, auch schon mit 40: Wer schlecht hört, sollte sich Hörgeräte anschaffen, auch schon in der Lebensmitte. Generell gilt: das Gehör vor Lärm schützen. Mit zunehmender Schwerhörigkeit steigt nämlich das Risiko für eine Demenz-Erkrankung. Blutdruck im Griff: Ein hoher Blutdruck im mittleren Lebensalter treibt offenbar das Demenzrisiko in die Höhe, belegt eine britische Studie. Die Behandlung von Bluthochdruck sei bislang die einzig bekannte Möglichkeit, einer Demenz mit Medikamenten vorzubeugen, schreiben die Forscher. Alkohol nur in Maßen: Exzessives Trinken provoziert Veränderungen im Gehirn, die wiederum das Demenzrisiko erhöhen. Eine französische Studie kommt zu dem Schluss, dass regelmäßiger Alkoholmissbrauch das Risiko für alle Demenzformen bei Männern wie Frauen etwa verdreifacht. Kopf schützen, um das Verletzungsrisiko zu senken. Das gilt vor allem für Hochrisiko-Umgebungen wie den Straßenverkehr, aber auch für Sportarten wie Boxen oder Reiten. Bewegung: Spätestens ab der Lebensmitte sollten Menschen körperlich aktiv sein, falls möglich bis ins hohe Alter. Kein Übergewicht: Wer abnimmt, senkt sein Risiko, an Diabetes zu erkranken. Laut Leitlinien der Österreichischen Diabetes Gesellschaft haben Menschen mit Diabetes Typ 2 ein bis zu vierfach erhöhtes Risiko für vaskuläre Demenz aufgrund von Durchblutungsstörungen im Gehirn. Das Risiko für Alzheimer ist um das Eineinhalb- bis Zweifache erhöht. Rauchstopp: Menschen sollten gar nicht erst anfangen zu rauchen oder, falls es dafür zu spät ist, mit dem Rauchen aufhören. Ein Rauchstopp könne sich auch noch in einem höheren Alter auszahlen, schreiben die Forscher. Frische Luft: Auch Passivrauch und Luftverschmutzung steigern das Demenzrisiko. Schulbildung: Bildung scheint zwar die Krankheit nicht aufhalten zu können, hilft dem Gehirn aber, mit ihr umzugehen.

So kommen Menschen mit Demenz besser durch den Sommer

Ruhelosigkeit ist ein typisches Phänomen der Demenz, wobei die Ursachen dafür vielfältig sind. „Fehlt – etwa aufgrund zu hoher Temperaturen – tagsüber Bewegung, so wachen Erkrankte in der Nacht öfter auf und sind aktiver. Darum ist es besonders wichtig, dem Drang nach Bewegung tagsüber nachzukommen“, erklärt Jasmin Jung, Demenzbeauftragte am Klinikum Schärding.

Wohin bei großer Hitze?

Bei hohen Temperaturen empfehlen sich Ausflüge in große, klimatisierte Einkaufszentren, sofern diese zu den Vorlieben und Gewohnheiten der Betroffenen passen. In ländlichen Gegenden sind Spaziergänge in den frühen, noch kühlen Morgenstunden ideal. Auch schattige Parks oder Wälder sind dann ein gutes Ziel für Menschen mit Demenz. Sonnenhut, Sonnenbrille und Sonnencreme sollten im Freien ebenso wenig fehlen wie eine Flasche Wasser.

Menschen mit Demenz nehmen das eigene Durstgefühl nicht mehr gut wahr und vergessen auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Wenn zu wenig getrunken wird, kann der Körper nicht genügend Schweiß bilden, um sich abzukühlen, wodurch Probleme mit dem Kreislauf drohen. Zudem kann Flüssigkeitsmangel, der sich auch durch trockene Lippen bemerkbar macht, den körperlichen wie geistigen Zustand der Betroffenen beeinträchtigen.

Speisen aus der Kindheit

„Menschen mit Demenz erinnern sich meist gut an ihre Kindheit. Mit einem Lieblingsgetränk aus dieser Zeit ist es für sie einfacher, mehr zu trinken. Auch entwickeln sie eine Vorliebe für Süßes. Anstelle von stark zuckerhaltigen Limonaden bietet sich mit Honig leicht gesüßter, abgekühlter Früchte- oder Kräutertee an“, sagt die Demenzexpertin.

Klein geschnittene Früchte und wasserreiche Obst- oder Gemüsesorten wie Gurken und Melonen steigern als Zwischenmahlzeit ebenfalls die Flüssigkeitszufuhr. Auch mit Pudding und Joghurt kann mehr Flüssigkeit zu sich genommen werden. Früher wurde in vielen Familien darauf Wert gelegt, täglich als Vorspeise eine Suppe zu essen – diese Vorliebe behalten Menschen mit Demenz im Alter häufig bei. So kann die tägliche Suppe die Flüssigkeitszufuhr erhöhen und wichtige Elektrolyte ersetzen, die durch vermehrtes Schwitzen verloren gehen.

Richtige Kleidung anbieten

Häufig haben Menschen mit Demenz ein beeinträchtigtes Temperaturempfinden. Betroffene tragen beispielsweise im Winter zu leichte oder im Sommer zu warme Kleidung. Menschen mit fortgeschrittener Demenz können schwer beurteilen, welche Kleidung bei welchem Wetter angemessen ist, und oftmals nicht mehr äußern, ob ihnen zu warm oder zu kalt ist. Helle, weite Kleidungsstücke aus natürlichen Materialien wie Leinen oder Baumwolle sind atmungsaktiv und kühlen den Körper. In der Nacht fördert ein leichter Bettüberzug ohne Decke einen gesunden, erholsamen Schlaf.

Artikel von Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit b.rohrhofer@nachrichten.at