Die bewegte Geburt wird in vielen Kulturen praktiziert, etwa in der traditionellen mexikanischen Geburtshilfe. Mit Einsatz des sogenannten Rebozo-Tuches wird das Becken der Frau während der Geburt geschaukelt, gerollt oder sanft geschüttelt, was viele Frauen angenehm und schmerzlindernd empfinden. Auf Basis dieser Technik hat eine Schweizer Firma eine bewegte Matratze für die Geburt entwickelt – die nun als erstes in Oberösterreich im Kepler Uniklinikum zum Einsatz kommt.