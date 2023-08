So gelingt der Schulbeginn mit Diabetes

Mit dem Übergang vom Kindergarten in die Schule ändert sich für Mädchen und Buben einiges: So gilt es, zum Beispiel den neuen Schulweg zu meistern, Klassenkameraden kennenzulernen und sich mit Lehrern und Lernstoff vertraut zu machen. Kinder mit Typ-1-Diabetes müssen zudem ihre Therapie auf den neuen Tagesablauf abstimmen. Sie müssen dann eigenverantwortlicher mit ihrer Stoffwechselerkrankung umgehen. Wie Eltern dabei helfen können, dass der Start in der Schule gut klappt, erklärt die Initiative "Diabetes Austria" (diabetes-austria.com):

Das Gespräch mit dem Lehrer suchen, vorher überlegen, wobei dieser wirklich helfen kann. Nicht zu viele Einzelheiten erklären – das verunsichert.

Übertriebenen Ängsten vor schweren Unterzuckerungen vorbeugen.

Anbieten, jederzeit telefonisch erreichbar zu sein, während das Kind in der Schule ist.

Bei Unsicherheiten sollte man Unterstützung der Diabetesberater der jeweiligen Kinderklinik in Anspruch nehmen.

Auch Lehrer können sich vorbereiten:

Kinder mit Diabetes sind nicht weniger leistungsfähig als andere. Eine Sonderstellung ist zu vermeiden.

Körperliche Anstrengung und ungenügende Nahrungsaufnahme können zu Unterzuckerung führen. Zittern, Schwitzen und Zerstreutheit können Anzeichen dafür sein. Die Kinder müssen Kohlenhydrate zu sich nehmen. Darum dürfen die Kinder im Unterricht zu jedem Zeitpunkt essen sowie ihren Blutzucker messen.

Betroffene können am Turnunterricht teilnehmen, müssen davor aber zusätzlich etwas essen. Sportlehrer sollten nachfragen, ob die Kinder genug gegessen haben.

Bei offensichtlichem Unterzucker müssen Lehrer das Kind auffordern, etwas zu essen.

Kinder im Unterzucker dürfen nicht allein nach Hause geschickt werden. Wenn ein Kind bewusstlos wird, muss ein Arzt gerufen werden.

Für Notfälle müssen die Lehrer die Telefonnummer der Eltern, des behandelnden Arztes und des nächsten Krankenhauses kennen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper