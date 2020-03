So gelingt der Neustart in ein bewegteres Leben

Magdalena Henkel ist Personal Trainerin und hilft Menschen, wieder in Form zu kommen – physisch wie psychisch. "Die meisten Leute, die zu mir kommen, wollen ein paar Kilos verlieren. Nur selten hat jemand den Wunsch, seine Leistung zu steigern oder Schmerzen zu lindern", erzählt die 33-Jährige. Doch das alles stelle sich nach ein paar Wochen praktisch als Nebenwirkung ein. "Da wird vielen erst richtig bewusst, wie gut regelmäßige Bewegung tatsächlich ist", sagt die leidenschaftliche Sportlerin und Lebensgefährtin von Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner.

Training macht glücklich

Und regelmäßig müsse es schon sein, von Blitzdiäten oder Hardcore-Sporteinheiten, bei denen man in zwei Wochen zehn Kilo abnimmt, hält sie nichts. "Denn ich kenne niemand, der das Gewicht gehalten hätte."

Im Grunde ginge es darum, eine Art "Fitnessverhalten" in seinen Alltag zu integrieren. "Das umfasst Bewegung, aber auch Ernährung", sagt Magdalena Henkel, die auf ihrer Homepage www.menafit.at auch gesunde Rezepte verrät.

Die Mühe werde auf jeden Fall belohnt: Nach einer Trainingseinheit ist man ausgeglichener, weniger gestresst und voller Energie. Die ganze Schlappheit falle ab und man sei auch nicht mehr grantig, sagt Henkel und hat Tipps für den Start in ein bewegteres – und besseres – Leben parat.

Sport gleich in der Früh: "Man fühlt sich danach richtig gut, weil man schon was geschafft hat", sagt Magdalena Henkel. Und das Beste daran: "Man startet energiegeladen und glücklich in den Tag!"

Fitnesstraining ist keine Frage des Alters. "Es ist nie zu spät, damit anzufangen. Man profitiert immer davon." Vor allem im Alter seien Muskelerhalt und stabile Gelenke ganz wichtig.

Was will man erreichen? Bevor man beginnt, sollte man sich ein Ziel setzen: "Fragen Sie sich: Was will ich überhaupt, und dann fixieren Sie einen realistischen Zeitraum, bis wann Sie das erreichen wollen", rät die Expertin.

Kontrolle ist gut: Von der Waage hält Magdalena Henkel wenig, besser sei, jede Woche ein Foto von sich zu machen. "Und zwar je eines von vorne, von hinten und von der Seite. Und dann die Fortschritte dokumentieren", sagt sie. Außerdem rät sie, einmal in der Woche Oberarme, Oberschenkel und Taille abzumessen und die Maße in ein Fitness-Tagebuch einzutragen.

Nicht zu ehrgeizig sein, denn Stress sei kontraproduktiv beim Abnehmen. "Der Körper braucht Pausen, denn erst in der Ruhephase baut er Muskeln auf. Wer sich die nicht gönnt, stagniert."

Vom Trainingsumfang rät die Expertin zu 45-Minuten-Einheiten, "am besten zwei bis drei Mal pro Woche". Mit ersten sichtbaren Erfolgen könne man nach etwa einem Monat rechnen.

Erfolge feiern: Motivation sei ganz wichtig, deshalb rät Henkel, sich selbst zu belohnen und das entweder aufzuschreiben oder ein Foto davon zu machen. "Ich selbst werde mir nach dem Abschluss meiner Fitness-Challenge ein neues Sport-Outfit gönnen", sagt die Trainerin. Und noch ein Trick: "Kaufen Sie sich eine Hose gleich eine Nummer kleiner. Sie werden jubeln, wenn Sie dann wirklich hineinpassen."

Artikel von Valerie Hader v.hader@nachrichten.at